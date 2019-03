شركة HMD Global Oy تعمل على إصلاح لكاميرا Nokia 9 PureView، ولمستشعر البصمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح الهاتف Nokia 9 PureView في أيدي المستهلكين منذ ما يزيد عن أسبوع تقريبًا، ولكن في هذه الفترة الزمنية القصيرة تم رصد بعض المشاكل في الهاتف. وبالتالي، هذا الأمر دفع المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas للخروج إلى شبكة تويتر والتأكيد على أنه سيتم إصلاح هذه المشاكل.

المشكلة الأولى التي تم رصدها هي تعطل الكاميرا عندما تكون البطارية منخفضة، وإنخفاض الجهد الكهربائي هو الجاني هنا. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يشكو المستخدمون منها، فتطبيق الكاميرا يواجه أيضًا وقتًا عصيبًا عندما يتم تفعيل وضع العمق Depth Mode و DNG RAW في آن واحد.

المشكلة التالية التي تم رصدها في الهاتف Nokia 9 PureView تكمن في مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فهو ليس موثوقًا كثيرًا، ولكن تعمل شركة HMD Global Oy على تحسين ذلك أيضًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها شركة HMD Global Oy بتضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشة أحد هواتفها الذكية. وعلاوة على ذلك، فـ Nokia 9 PureView هو أول هاتف ذكي من الشركة يتم تزويده بخمس كاميرات في الخلف، ولكن من الواضح أن هناك بعض المشاكل التي ينبغي حلها.

Thank you for the feedback. Few notes:

- With more users out there, we’ve seen a few camera crashes due to battery voltage drop when charge is low. We will address this

- Under the display FP sensor has limitations. We will improve the experience. We also have face unlock