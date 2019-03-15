طقس الساعات القادمة شديد البرودة وأمطار على هذه المنطقة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، رياح وأتربة، وصلت حد العاصفة في بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلي البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحه البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

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وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16