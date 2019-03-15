تحديث جديد لتطبيق Google Fit لدعم وضع GPS جديد مُوَفر للطاقة في ساعات WearOS الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - WearOS ليس نظام التشغيل المخصص للأجهزة القابلة للإرتداء الأكثر شيوعًا في السوق حاليًا. لقد نجحت كل من آبل وسامسونج في التفوق على شركة جوجل في هذا الجانب. كان عمر البطارية مصدر قلق ونقطة ضعف عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية المدعومة بنظام WearOS، ولكن ينبغي على ملاك الساعة الذكية TicWatch Pro ملاحظة بعض التحسينات على مستوى البطارية مع التحديث الجديد لتطبيق Google Fit.

يوفر هذا التحديث الدعم لوضع GPS جديد يستهلك مقدار أقل من الطاقة مما يساهم في تحسين قدرة البطارية أثناء تتبع التمارين الرياضية. وعلى الرغم من أن شركة جوجل لم تذكر بالتحديد ما هي الساعات الذكية الأخرى غير TicWatch Pro التي ستدعم هذه الميزة، إلا أنه يُذكر أنه إذا كانت الساعات الذكية المصنعة من قبل الشركات الأخرى تدعم المتطلبات، فسوف يكون بإمكانها هي الأخرى الإستفادة من هذه الميزة.

” يتيح التحديث الجديد لتطبيق Google Fit للساعة الذكية TicWatch Pro أن تكون أكثر كفاءة في إستخدام البطارية أثناء تشغيل Google Fit. يختلف مقدار الطاقة الذي تم توفيره وفقا لكل موقف، ولكن سيشهد المستخدمون تحسنًا في عمر البطارية في معظم الحالات “. Advertisements

لا توجد نسبة مئوية أو مقدار معين من الطاقة التي يتم توفيرها، ولكن ينبغي على من يستخدمون ساعتهم من أجل التمارين الرياضية رؤية تحسن ملحوظ على مستوى عمر البطارية. نأمل أن نرى المزيد من الساعات الذكية المزودة بنظام WearOS تدعم وضع GPS الجديد المُوَفِّر للطاقة.