Spotify ترفع شكوى ضد شركة آبل لدى المفوضية الأوروبية بسبب الممارسات غير العادلة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Spotify أنها تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد شركة آبل. وتطالب شركة Spotify من خلال هذه الشكوى بسلوك مخالف للتمييز من جانب شركة آبل فيما يتعلق بإدارة متجر iTunes App Store.

ووفقا لشركة Spotify، فقد ذكرت أن شركة آبل جعلت من الصعب على شركات مثل Spotify توفير الخدمات لعملائها. لقد وفرت Spotify جدولاً زمنيًا كاملاً للأحداث يعود تاريخه إلى العام 2010 عندما بدأت آبل في تغيير القوانين الخاصة بمتجر iTunes App Store.

ينتقل الجدول الزمني في النهاية إلى مشاكل أكثر خطوة، مثل رفض شركة آبل لأنظمة الدفع البديلة داخل التطبيقات على متجر App Store، مما أجبر المطورين على إستخدام نظام الدفع التابع لشركة آبل نفسها، وهذا ما يسمح لشركة آبل بخصم 30 في المئة من قيمة الإشتراكات والمشتريات. عندما تختار عدم إستخدام نظام الدفع هذا، فإن Spotify تصبح غير قادرة على السماح لعملائها بالترقية إلى الخطط المتميزة من خلال التطبيق نفسه.

في النهاية، منعت آبل المطورين من توفير روابط لأنظمة الدفع الخارجية أو حتى التلميح إلى أنظمة الدفع البديلة داخل تطبيقاتهم. ثم كانت هناك مشاكل أخرى، حيث لم تسمح آبل لـ Spotify بإمتلاك تطبيق على الساعة الذكية Apple Watch أو العمل مع المساعد الرقمي Siri. حتى عندما تم إطلاق مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، لم يكن هناك دعم لخدمات مثل Spotify.

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تكمن المشكلة الرئيسية هنا في أن آبل لا تدير متجر App Store فقط، وإنما تملك خدمة منافسة لـ Spotify تدعى Apple Music. لا يتعين على Apple Music أن تدفع ضريبة لشركة آبل، لذلك خلال الفترة القصيرة التي إستخدمت فيها Spotify نظام الدفع الخاص بشركة آبل، توجب عليها زيادة أسعارها، مما جعل Apple Music تبدو أكثر جاذبية للمستخدمين.

وبطبيعة الحال، Spotify ليست الشركة الوحيدة التي تضررت بسبب ممارسات آبل. لا تسمح أمازون للمستخدمين بشراء الكتب من خلال تطبيق Kindle على نظام iOS لأنها لا تريد منح شركة آبل 30 في المئة من قيمة كل كتاب يتم بيعه. توقفت Netflix أيضًا في الأونة الأخيرة عن السماح لمستخدمي iOS بالإشتراك في خططها من داخل التطبيق لأنها لا تريد هي الأخرى منح 30 في المئة من قيمة الإشتراكات لشركة آبل.