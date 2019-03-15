Huawei تواصل حملتها التشويقية لسلسلة هواتف Huawei P30 Series

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فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم نشر مجموعة من الإعلانات التشويقية لسلسلة هواتف Huawei P30 Series القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. الإعلان التشويقي الأول يعرض عبارة ” Super Bright “، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الغرض من هذا الإعلان التشويق لقدوم هذه السلسلة مع شاشة فائقة السطوع أو القدرة على إلتقاط صور واضحة في الليل على غرار الهاتفين Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro.
في الإعلان التشويقي الثاني تم عرض عبارة ” Super Close “، وهي إشارة إلى الكاميرا المقربة في الهاتف Huawei P30 Pro والتي تستند على مبدأ المنظار وتوفر تقريب يبلغ 5x. تُعد القدرة على التكبير جزءًا كبيرًا من الحملة الترويجية لشركة Huawei، على الرغم من أنه لا يتوجب عليك التعامل مع الإعلانات التشويقية على أنها تمثل ما ستحصل عليه فعلاً مع الهاتف.
على أي حال، في الإعلان الترويجي الثالث تعرض لنا شركة Huawei صورة القمر. يبدو وكأنه فيديو تشويقي إسباني، فالعبارات تقول : ” شيء كبير قادم “، ” عشر سنوات ليست كافية “، ” الإستعداد للمرحلة التالية في تطور الهواتف الذكية “. عموما، سنعرف كل ما تحاول شركة Huawei إخبارنا به من خلال هذه الإعلانات التشويقية المتتالية عندما تقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
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