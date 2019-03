الهاتف Nokia 3.1 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، قامت شركة HMD Global Oy بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 3.1 Plus، والآن حان الدور بالنسبة للهاتف Nokia 3.1 العادي للحصول على نفس التحدث. وعلى عكس الهاتف Nokia 3.1 Plus الذي حصل على تحديث Android 9 Pie في وقت متأخر عن المخطط له، فقد حصل الهاتف Nokia 3.1 على هذا التحديث في الموعد المحدد.

ليست لدينا في الوقت الراهن المعلومات المفصلة عن الأشياء التي يأتي بها هذا التحديث للهاتف Nokia 3.1، ولكن توقع رؤية جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وواجهة المستخدم الجديدة، والسطوع المتكيف، فضلا عن البطارية المتكيفة.

تم إطلاق الهاتف Nokia 3.1 لأول مرة في شهر مايو من العام الماضي بإعتباره هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام الأندرويد Oreo ويعتبر جزءًا من مبادرة Android One، وهو يأتي مع دعم لسنتين عندما يتعلق الأمر بتحديثات الأندرويد الرئيسية ومع ثلاث سنوات من الدعم عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الأمنية. وبالتالي، فليس من المستغرب أن نرى الآن هذا الهاتف يحصل على تحديث Android 9 Pie مع العلم بأنه مرشح كذلك للحصول على تحديث Android Q.

To celebrate @AndroidAuth recognizing us for the best pie delivery in the industry, it is our pleasure to cater you a very special serving 😋🍰! Your premium companion, Nokia 3.1 now offers the sweetest experience with Android 9, Pie! Nokia smartphones get better with time! pic.twitter.com/Wa9bIaJBxt