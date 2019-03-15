شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رموز تعبيرية سرية مخبأة فى ايموجى واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون أن هناك العديد من الرموز التعبيرية المخفية المتاحة فى تطبيق واتس آب، والتى تم الكشف عنها أخيرا.

ووفقا لما ذكره موقع "metro" البريطانى، فإن تطبيق المراسلة واتس آب أتاح استخدام ثلاثة أيقونات متعلقة بالجنس: رموز المريخ والزهرة التي تمثل الرجال والنساء، بالإضافة إلى رمز جديد إشارة للمتحولين جنسيا.

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ايموجى جديد

تم الكشف عن الرموز التعبيرية الخفية بواسطة WABetaInfo، بعد أن وقع أكثر من 1000 شخص مؤخرًا عريضة تطالب منظمة يونيكود بتقديم رمز تعبيرى عن علم للمتحولين جنسيا، وبصرف النظر عن اللغة التى تتحدث بها أو أينما كنت فى العالم، فإن الرموز التعبيرية هى وسيلة عالمية للتواصل مع ما تشعر به في رسالة نصية أو على وسائل التواصل الاجتماعى.

وكتب صاحب الالتماس الخاص بالايموجى، أن هناك أكثر من 800 من الرموز التعبيرية، ولكن هناك واحد مفقود، وهو الخاص بالمتحولين جنسياً، والذى على الرغم من أنه أقل شهرة من علم قوس قزح للمثليين، إلا أنه يعبر عن المتحولين.