شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 50 مليون تهديدا إلكترونيا تم اكتشافه خلال النصف الثانى من عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مجموعة من الباحثين الأمنين ما يقرب من 50 مليون تهديد إلكترونى يستهدف المؤسسات خلال النصف الثانى من عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة Seqrite، ذراع مؤسسة شركة أمن تكنولوجيا المعلومات العالمية Quick Heal Technologies.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال تقرير بعنوان "Seqrite Threat Report H2 2018" يوم الأربعاء أن هذه الاكتشافات شملت تهديدات معروفة وغير معروفة مثل cryptojacking، والفدية، وأحصنة طروادة، والمآثر، والديدان، والعدوى، والتطبيقات التى يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها (PUAs.

وقد وجد الباحثون فى Seqrite فى المتوسط ​أكثر من 15000 زيارة للتشفير الخفى فى اليوم، ليبلغ مجموعها أكثر من 2.76 مليون اكتشاف، ومع وجود أكثر من 2000 اكتشاف يوميًا، ظلت برامج الفدية أحد أكثر التهديدات المستمرة التى ينشرها مجرمو الإنترنت.

وقال التقرير إن هناك زيادة حادة فى عدد البرامج الضارة التى لا مبرر لها، مما يؤكد أهمية الدفاع القوى متعدد الطبقات الذى تم نشره وتكوينه بحق، كما تم تسليط الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات (IT) وصناعة الخدمات المدعومة من تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاع الأكثر استهدافًا، حيث تمثل 27.83 فى المئة من إجمالى عمليات اكتشاف البرامج الضارة خلال النصف الثانى من عام 2018.