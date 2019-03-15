شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اثنان من كبار المسئولين التنفيذيين فى فيس بوك يغادران الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع WIRED البريطانى أن اثنين من كبار المسئولين التنفيذيين فى فيس بوك سيغادران، تزامنا مع قيام الشركة بإصلاح "رؤيتها" فى أعقاب العديد من فضائح الخصوصية، إذ سيغادر كريس كوكس، كبير موظفى منتجات فيس بوك، الذى كان منذ فترة طويلة أحد كبار نواب مارك زوكربيرج.

قال مصدر مطلع على الوضع لـ BuzzFeed News إن رحيل كوكس قد يكون مرتبطًا بخلاف حول استراتيجية زوكربيرج الجديدة التى تركز على الخصوصية لفيس بوك، كما ستخسر الشركة كريس دانيلز نائب رئيس واتس آب.

ويعمل دانيلز فى فيس بوك منذ ما يقرب من تسع سنوات، وقاد سابقًا جهود لمباردة الانترنت المجانى Internet.org الخاصة بالشركة، وهو مشروع يهدف إلى الوصول إلى الإنترنت فى البلدان النامية.

أوضح زوكربيرج، الذى أعلن عن المغادرين فى أحد التدوينات أمس الخميس، أن هذه التحركات تأتى فى الوقت الذى استقر فيه فيس بوك على استراتيجية لمستقبل تطبيقاته، التى تركز على تمكين التشفير و"التشغيل المتداخل" بين التطبيقات.

وقال زوكربيرج إن ويل كاثارت، نائب رئيس إدارة المنتجات، سيتولى الآن قيادة واتس آب، وسيكون رئيس قسم الفيديو والألعاب والاستثمار Fidji Simo هو الرئيس الجديد لتطبيق فيس بوك.

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وأضاف فى منشور المدونة: "هذا تغيير مهم حيث نبدأ الفصل التالى من عملنا فى بناء الأساس الاجتماعى الذى يركز على الخصوصية للمستقبل".

وقال إن الشركة لا تخطط على الفور لتعيين أى شخص لملء دور كوكس على المدى القريب.