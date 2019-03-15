نظام Android Q يجلب معه أخيرًا خاصية تسجيل الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة جوجل يوم أمس وبشكل رسمي بإطلاق النسخة التجريبية من نظام Android Q للمطورين. ونتيجة لذلك، فتوقع أن ترى العديد من المقالات التي نتحدث فيها عن الميزات الجديدة التي يتم إكتشافها في نظام Android Q مستقبلاً. وعلى ذكر ذلك، فقد إتضح اليوم أن نظام Android Q التجريبي يجلب معه ميزة ” تسجيل الشاشة “، مما يؤكد صحة الشائعات التي تم تداولها في وقت سابق من هذا العام.

إكتشف أحد المستخدمين أنه يمكن لمستخدمي نظام Android Q التجريبي الإنتقال إلى Settings ثم إلى System والذهاب بعد ذلك إلى Advanced ثم إلى خيار Developer Options للوصول إلى Feature Flags لتفعيل “settings_screenrecord_long_press”. بعد ذلك، ستكون قادرًا على بدء تسجيل الشاشة عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر إلتقاط صورة للشاشة ( Screenshot )، والذي يتم تشغيله في البداية بإستخدام زر التشغيل.

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سيطلب منك مربع الحوار الموافقة على تسجيل التعليق الصوتي وإظهار النقرات، والبدء بعد ذلك بالتسجيل. يمكن أن ترى كيف يتم ذلك في الفيديو أعلاه، وبالضبط في الدقيقة السابعة و 30 ثانية. تعرض قائمة زر التشغيل أيضًا خيار الطوارئ، والذي لا يتوفر حاليًا إلا من خلال شاشة القفل أثناء بدء كتابة كلمة المرور. وأوضحت الشائعات السابقة أن نظام Android Q سيقوم أيضًا بدعم Sensor Privacy و WiFi WPA3 و 5G. نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن كل هذه الميزات في الفترة ما بين 7 مايو و9 مايو عندما تعقد شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019.