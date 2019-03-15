جوجل تطلق ميزة الإبلاغ عن الحوادث وفخاخ السرعة لتطبيق Google Maps على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة جوجل بإختبار ميزة الإبلاغ عن حوادث السير وفخاخ السرعة في تطبيق الخرائط Google Maps على غرار تطبيق Wazer منذ العام الماضي، ويبدو أن الشركة بدأت أخيرًا بإطلاق هذه الميزة على الصعيد العالمي.

يرى بعض مستخدمي Google Maps زرًا جديدًا في وضع التنقل يتيح لهم الإبلاغ عن الحوادث وفخاخ السرعة. في البداية، يمكنك فقط الإبلاغ عن حادث أو فخ السرعة عند ظهور تقارير مماثلة على طريق التنقل الخاص بك، ولكن قامت شركة جوجل بتحسين هذه الميزة الآن عن طريق إضافة زر للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

لم تعلن شركة جوجل رسميًا عن هذه الميزة حتى الآن، ولا نعرف متى ستتوفر بالضبط للجميع. ولكن ما نعرفه حاليًا هو أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لبعض مستخدمي الأندرويد وقد تم تفعيلها عن بُعد، لذلك لا يعني تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google Maps أنك ستحصل على هذه الميزة على الفور.

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