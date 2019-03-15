شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. اكتشاف مذهل لعلاج ”البواسير” الداخلية والخارجية نهائيا في دقائق معدودة بدون جراحة قولوا وداعا للبواسير..! (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعتبر البواسير من المشاكل المؤلمة التي تصيبنا و تؤرق حياتنا تحدث هذه المشكلة الشائعة في الأوردة عند فتحة الشرج والمستقيم بحيث تصبح منتفخة وملتهبة ..
ويساهم في حدوثها عدد من العوامل مثل الجاذبية والتاريخ العائلي ، والإمساك، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف ، رفع الأحمال الثقيلة ، والسمنة، الحساسية الغذائية، وقلة النشاط البدني، والحمل، والجلوس أو الوقوف لفترات طويلة البواسير هي أساسا نوعين – داخلية أو خارجية .
بحيث تكون البواسير الداخلية تتطور داخل المستقيم والبواسير الخارجية تقع مباشرة تحت الجلد حول فتحة الشرج .
شاهد التفاصيل الكاملة في الفيديو التالي:
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