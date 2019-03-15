شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آمازون وجوجل أنفقتا 35 مليون دولار للضغط على واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة التايمز، البريطانية، إن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، آمازون وجوجل، أنفقتا 35 مليون دولار للضغط على واشنطن.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الجمعة، أن شركة آمازون مارست ضغوطا على 40 فرعا من الحكومة الأمريكية، العام الماضى، أكثر من أى شركة أمريكية أخرى.

وأنفقت آمازون 14.2 مليون دولار فى عمليات ضغط أمتدت عبر مناطق سياسية بما فى ذلك الطعام والمواصلات والهجرة والزراعة والدفاع والرعاية الصحية، ذلك مقارنة بـ12.8 مليون دولار فى 2017. ومنذ 2012، زاد آمازون إنفاقه على عمليات الضغط بنسبة 460%، ذلك وفقا لبلومبرج.

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وأنفقت جوجل المزيد خلال عام الماضى بحجم أموال تبلغ 21 مليون دولار. وتظهر البيانات، التى جمعها مركز السياسات فى أكسيوس، أن أمازون مارست ضغوطا فى 21 قضية عامة، بما فى ذلك وصف الأطعمة المعدلة وراثياً والسيارات والطائرات ذاتية القيادة.