شحنات هواتف Huawei Mate 20 تتخطى 10 مليون وحدة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن إجمالي شحناتها من سلسلة هواتف Huawei Mate 20 قد تجاوزت 10 ملايين وحدة.

وحققت سلسلة هواتف Huawei Mate 20 مستويات استثنائية من المبيعات منذ إطلاقها، واستحقت تقديرًا واسع النطاق بين أبرز وسائل الإعلام المعنية بشؤون التكنولوجيا في العالم، وذلك بفضل تصميمها العصري والمبتكر وأدائها المتميز.

وتمزج سلسلة Huawei Mate بين معايير الابتكار التقني المتطور الذي تشتهر به هواوي، والتصاميم الثورية التي تؤكد على الهوية المتفردة للعلامة التجارية.

وتم طرح اللون الأخضر الزمردي والميدنايت بلو الأزرق للمرة الأولى في سلسلة Huawei Mate 20، مما منح الهواتف إحساسًا متجددًا بالأناقة، والذي يستكمل الابتكار التقني للهاتف وهوية التصميم المستوحاة من العلوم المتقدمة.

ولعبت هذه اللمسات الجمالية الجديدة دورًا في تعزيز فرص سلسلة Huawei Mate 20 للفوز بقلوب المزيد من العملاء بين المستخدمين في عالم الأعمال والمهتمين بتوجهات الموضة على حد سواء.

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وأكدت مجموعة من المؤسسات المختصة الرائدة على إعجابها بسلسلة Huawei Mate 20، وذلك بالنظر إلى مزجها بين التكنولوجيا والتصميم.

وحصل هاتف Huawei Mate 20 Pro على جائزة “أفضل هاتف ذكي لعام 2019″، في مؤتمر MWC 2019 الذي يتولى تنظيمه الاتحاد العالمي للاتصالات المحمولة GSMA، متفوقاً على هواتف متميزة من عدة شركات أخرى مرموقة في السوق.

وتأتي هذه الجائزة نتيجة لتركيز مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على تحقيق القيمة للمستهلكين من خلال الابتكار الذي توج بعلامات فارقة في الأداء والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي يمكن رؤيتها جميعاً في سلسلة Huawei Mate 20.

وقال كيفن هو، رئيس أعمال الهواتف المحمولة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “بالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين توجيه أعمالها بشكل ينطلق من احتياجات العملاء وينتهي بتلبية توقعاتهم. ويتجلى هدفنا الأهم في قيادة مسيرة تحول قطاع الأجهزة الذكية، وتزويد المستهلكين بتجربة ملهمة وذكية في مختلف السيناريوهات”.