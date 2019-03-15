سامسونج تكشف عن المكان الجديد لكاميرات هواتفها الذكية…

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس أنها ستعمل على وضع الكاميرات وأجهزة الاستشعار أسفل شاشات هواتفها الذكية المستقبلية، وذلك بغية تقديم أجهزة ذات شاشات تملأ الواجهة تمامًا.

وقالت شركة التقنية الكورية الجنوبية إن شاشة Infinity-O، التي تُستخدم في هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديدة، هي “علامة فارقة” بالنسبة لشاشات الهواتف، ولكنها سوف تتطور مستقبلًا لتقديم “شاشة كاملة” للهواتف الذكية.

وقال يانج بيونج دوك، نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير للاتصالات المتنقلة في سامسونج في مؤتمر صحفي: “إن نقب ثقب في شاشة OLED يمثل تقنية بالغة الصعوبة”. وأضاف: “لقد جربنا التقنية في الجيل العاشر من هواتف جالاكسي ونعتقد أن الاستراتيجية نجحت نتيجة لذلك”.

وأشار يانج إلى أن Galaxy S10 هو الهاتف الذكي الوحيد الذي به فتحة في شاشة OLED نفسها. وقال: “لا يعد الثقب في الشاشة أحد خيارات التصميم، ولكنه يعد إنجازًا ملحوظًا من حيث التقدم التقني في شاشات العرض”.

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وتهدف سامسونج إلى صناعة هاتف ذكي تكون فيه كافة المستشعرات مدمجة أسفل الشاشة. وقال يانج: “على الرغم من أنه لن يكون من الممكن صناعة (هاتف ذكي بشاشة تغطي الواجهة تمامًا) خلال العامين القادمين، إلا أن التقنية يمكن أن تتقدم إلى النقطة التي ستكون فيها فتحة الكاميرا غير مرئية، مع عدم التأثير على وظيفة الكاميرا بأي شكل من الأشكال”.

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وقال يانج إن الشركة تدرس أيضًا تطوير شاشة Crystal Sound OLED، وهي الشاشات التي تقوم مقام مكبر الصوت، مما يلغي الحاجة إلى مكبر الصوت في واجهة الهاتف. وهي التقنية التي اعتمدت عليها مواطنتها إل جي في أحدث هواتفها الذكية، G8 ThinQ.

يُشار إلى أن شاشة Infinity-O لهواتف Galaxy S10 الجديدة تضع الكاميرا الأمامية في ثقب في الشاشة الرئيسية نفسها، وذلك بغية التخلص من مشكلة الاختيار بين وضعها في الإطار أو ضمن نتوء، لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة مشاهدة. كما يُشار إلى أن شاشة هواتف سامسونج الأحدث تتميز أيضًا بأنها الأولى حول العالم تقدم قارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية تحتها.