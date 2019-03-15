شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 200 تطبيق بمتجر "بلاى ستور" تهدد بيانات المستخدمين الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مجموعة من الباحثين الأمنيين وجدوا أكواد برمجية خبيثة داخل أكثر من 200 تطبيق موجود على متجر "بلاى ستور" التابع لشركة جوجل، تهدد خصوصية بيانات المستخدمين الشخصية، إذ وصل عدد تحميل تلك التطبيقات مجتمعة لـ 150 مليون مرة.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فقد أطلق الباحثون اسم Badsim على هذه البرمجيات الخبيثة، والتى تعمل فى الخفاء تحت منصات ترويج الإعلانات، إذ إن غالبيتها ليست معروفة لجمهور مطورى التطبيقات، إضافة إلى أنها تقوم بتثبيت برمجيات خبيثة فى الخفاء دون تضمينها فى التطبيق نفسه، وذلك لاجتياز فحص الأمان من قبل متجر جوجل.

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كذلك فإن أيقونات هذه التطبيقات تختفى بمجرد تنزيلها ليصعب على المستخدمين حذفها، أما فيما يتعلق بآلية عمل هذه البرمجيات الخبيثة، فهى تقوم بعرض إعلانات فى الخلفية، والتى تقوم بفتح المتصفح لتنزيل مزيد من الأكواد الضارة من خوادم معينة أو حتى القيام بتنزيل تطبيقات غير آمنة من متجر جوجل بلاى نفسه.