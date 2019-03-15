آبل تعمل على طرازات جديدة من iPad بأحجام 10.2 إنش و 10.5 إنش، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، يمكن أن تخطط شركة آبل لتحديث تشكيلة iPad الخاصة بها. وبالعودة إلى ما سمعناه في الفترة الماضية، فمن المرجح أن نرى شركة آبل تكشف لنا عن iPad Mini 5 وعن خليفة iPad 9.7 الذي أطلقته في العام 2018. ومع ذلك، فقد تردد الآن أن جهاز iPad الجديد سيأتي بتصميم جديد.

هذا وفقا لمسرب يدعى CoinX والذي يدعي بأن شركة آبل تعمل بالفعل على جهازي iPad جديدين، واحد بحجم 10.2 إنش والآخر بحجم 10.5 إنش. وعلاوة على ذلك، يدعي هذا المسرب أيضًا أنه سيتم إطلاق هذين الجهازين بشكل منفصل بدلا من إطلاقهما معًا في نفس الوقت. إذا كان هذا صحيحًا، فسوف يتم وضع تشكيلة iPad في مكان غريب.

كما تعلمون جميعًا على الأرجح، شركة آبل تملك طرازين من iPad Pro. كما أن iPad المنخفض التكلفة يُبقي حجم الشاشة في حدود 9.7 إنش، لذلك من غير الواضح أين ستتواجد هذه الطرازات الجديدة. هل ستقوم شركة آبل بإستبدال iPad 9.7 بـ iPad 10.2؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا سيمثل iPad 10.5؟ هل سيظل جزءًا من تشكيلة iPad المنخفضة التكلفة بإستثناء أنه سيحصل على شاشة أكبر قليلا لأولئك الذين يحتاجون لشاشة أكبر على أجهزتهم اللوحية؟

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وكما أوضح موقع Apple Insider، فقد كانت تسريبات CoinX دقيقة للغاية في الماضي، مثل التنبؤ بلوحيات iPad Pro 2018 وأيضا هواتف iPhone 2018، لذلك هناك إحتمال أن يتم الكشف عن هذه الطرازات الجديدة من iPad في وقت لاحق من هذا العام، ولكن حتى نحصل على معلومات رسمية، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.