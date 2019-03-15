تكنولوجيا: بعد حظر المحتوى الإباحى .. تمبلر يخسر 100 مليون زيارة شهرياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة اشتهرت منصة "تمبلر" باستضافتها لبعض المحتويات الإباحية، من صور ثابتة أو صور متحركة، لكنها بحلول ديسمبر 2018 الماضى، قررت حظر هذه المحتويات ومنع عرضها عبر المنصة، الأمر الذى تسبب فى خسارتها ما يصل إلى 17% من الزيارات خلال شهر واحد فقط.
ووفقا لما نشرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فقد تمكنت خدمة تمبلر من جذب 521 مليون زيارة لصفحاتها خلال ديسمبر الماضى، لكن بعد البدء بتطبيق حظر المحتوى الإباحى تراجعت زياراتها إلى 437 مليون زيارة، وقد كان هذا التراجع متوقع.
وقد قامت منصة "تمبلر" بحظر المحتوى الإباحى، وذلك عبد قيام شركة أبل بإزالة تطبيقها من متجرها بسبب احتواء الموقع على محتوى إباحى خاص بالأطفال، لتتعاون تمبلر بعد ذلك مع آبل لإزالة المحتوى المخالف لإعادة تطبيقها للمتجر، كما كانت تمبلر تستضيف العديد من المدونات التى تعرض صور ومقاطع فيديو مأخوذة من الانترنت تروج إباحية الأطفال وتلقى رواج بين النساء بشكل خاص، حيث تتلقى أكثر من مليونى زيارة شهرياً للواحدة، وهو الأمر الذى تخلت عنه الشركة فى النهاية.
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