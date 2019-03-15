تكنولوجيا: طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العلماء فى جامعة بليموث بإنجلترا بطحن الهواتف المحمولة فى الخلاط لاكتشاف المعادن النادرة والثمينة الموجودة فيها. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الباحثين بالجامعة البريطانية يأملون أيضا فى مساعدة صانعى الهواتف على معرفة مكونات المنتج بصورة أفضل ولتشجيع الناس على تدوير الهواتف القديمة.

وقال أحد الباحثين فى علم الصخور النارية، وهو أحد فروع الجيولوجيا، إن استخدام المعادن النفسية ذات القيمة العالية فى الهواتف المحمولة يضع "ضغطا كبيرا على الكوكب".



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