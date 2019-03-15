خدمة الأفلام والمسلسلات التابعة لشركة آبل ستضم الكثير من محتوى الطرف الثالث في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - تستثمر شركة آبل بكثافة في المحتوى الأصلي من أجل خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها مع العلم بأنه من المتوقع أن تعلن الشركة بشكل رسمي عن هذه الخدمة في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 25 مارس بمدينة كوبرتينو الأمريكية، وبالضبط في مسرح ستيف جوبز. يشير تقير جديد إلى أن معظم المحتوى التابع لشركة آبل لن يكون جاهزًا بحلول الوقت المحدد لإطلاق الخدمة. هذا يعني أن الخدمة ستعتمد إلى حد كبير على محتوى الطرف الثالث في البداية.

تقول وكالة الأنباء Bloomberg أن الكثير من المحتوى الأصلي التابع لشركة آبل لن يكون جاهزًا بحلول موعد إطلاق هذه الخدمة في وقت لاحق من هذا الشهر. من المتوقع أن تعرض آبل بعض الإعلانات التشويقية على المسرح ولكن كتالوج الخدمة سيتألف في الغالب من المحتوى التابع للشركات الأخرى.

لهذا السبب، تجري آبل محادثات مع مجموعة متنوعة من منشئي المحتوى، بما في ذلك الشبكات الكبرى مثل HBO و Showtime. وبحسب ما ورد، فهذه الشركات لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد أن تكون جزءًا من خدمة آبل أم لا، ويتعين عليهم إتخاذ القرار بحلول نهاية هذا اليوم.

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ومن غير المعروف في الوقت الراهن ما إذا كانت خدمة آبل ستقدم بعضًا أو كل المحتوى التابع لهذه الشركات الكبرى. لدى العديد من هذه الشركات خدمات بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها، ومن الممكن بالفعل الوصول إلى الكتالوجات الخاصة بهذه الشركات من تطبيق TV على أجهزة iOS و Apple TV.

من الواضح أن المعلومات المتعلقة بهذه الخدمة ضئيلة في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن تتضح الصورة عندما يتم الإعلان رسميًا عن الخدمة في الحدث الذي ستعقده شركة آبل في اليوم 25 من شهر مارس الجاري.