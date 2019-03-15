جوجل تقلص عدد الموظفين في قسم الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - هل قررت شركة جوجل بدورها تقليص تواجدها في سوق الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة؟ حسنًا، هناك على الأقل تقرير جديد يدعي ذلك. يذكر التقرير أن شركة جوجل تعمل على تقليص حجم القسم المسؤول عن الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة. ويقال بأن الشركة تطلب من الموظفين الإنتقال إلى وظائف أخرى داخل Alphabet بشكل مؤقت كجزء من خطة لإعادة هيكلة بعض الأقسام.

نقلا عن مصادر على دراية بالتطورات في شركة جوجل، يفيد موقع Business Insider بأن شركة جوجل أبلغت عشرات الموظفين في قسم Google Create، والذي عمل على أجهزة مثل Google PixelBook و Google Pixel Slate بالإنتقال للعمل في وظائف أخرى داخل شركة Alphabet مؤقتًا.

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يشار إلى أن الموظفين الذين طُلب منهم الإنتقال إلى وظائف أخرى هم مدراء البرامج الفنية ومهندسو الأجهزة. يقال أنه تم إتخاذ هذا القرار بسبب إلغاء المشاريع التي كان يعمل عليها قسم Google Create، وهو القسم الذي أشرف على تطوير أجهزة مثل Google PixelBook و Google Pixel Slate وغيرها من المنتجات الأخرى التي تحمل العلامة التجارية ” Made By Google “.

ذكر أحد المصادر أن فريق Google Create كان يعمل على مجموعة من المشاريع، ولكن هذه الخطوة توضح أنها قامت بتقليص عدد هذه المشاريع. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك يعني أننا لن نرى خلفاء Google PixelBook و Google Pixel Slate في المستقبل أم لا. نظرًا لأن شركة جوجل تطالبهم بالإنتقال إلى وظائف أخرى وعدم تسريحهم، فمن الممكن أن تكون هناك أهداف أخرى وراء هذه التغييرات.