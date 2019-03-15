مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 سيُعقد رسميًا في الأسبوع الأول من شهر يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل وبشكل رسمي اليوم أنها ستقوم بعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية في الفترة من 3 إلى 7 يونيو.

كالعادة، ستعقد الشركة العديد من الجلسات والإستشارات ومختبرات التدريب العملي للمطورين للتعرف على جميع البرمجيات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها وأيضًا لمعرفة المزيد عن المنتجات الحالية. سيحصل المطورين الذين سيحضرون على فرصة قضاء بعض الوقت مع المطورين الآخرين وكذلك الفريق المسؤول عن تطوير العتاد والبرمجيات في شركة آبل خلال هذه الفترة.

سيتم تسعير التذاكر بنحو 1599 دولار أمريكي وسيتم إنتقاء المطورين حسب القرعة كما جرت العادة دائمًا. هناك أيضًا مِنَح دراسية للطلاب وأعضاء مؤسسة STEM للحصول على تذكرة مجانية والإقامة وسنة من العضوية في برنامج Apple Developer Program.

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بالطبع، الأمر الأكثر إثارة للإهتمام بالنسبة لنا هو أن شركة آبل ستقوم كما جرت العادة دائمًا في هذا الحدث بالكشف عن الإصدارات التالية من أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك iOS و MacOS و WatchOS و TvOS. وبغض النظر عن البرمجيات، فهناك أيضًا إحتمال أن تقوم شركة آبل بالكشف عن بعض الأجهزة الجديدة، مثل الجيل الجديد من Mac Pro. عمومًا، توقع أن تتم الإعلانات الرئيسية في اليوم الأول من الحدث، وهو ما يعني يوم 3 يونيو.