شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ملحقتش اللى فات.. القمر العملاق يظهر فى السماء مساء 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر آخر قمر عملاق فى 2019 الأسبوع المقبل فى السماء، فحاول ألا تفوتك مشاهدته، خاصة إذا لم تتمكن من مشاهدة الأخير، الذى ظهر فى سماء شهر فبراير الماضى.

ووفقا لما ذكره موقع "metro" البريطانى، ففى مساء 20 مارس، سوف يظهر القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد حيث أن مداره يجعله أقرب إلى الأرض.

كما أن قمر هذا العام مميز للغاية لأنه يتزامن مع الاعتدال الربيعى، عندما يظهر مركز الشمس فوق خط الاستواء، وبشكل عام، سوف يظهر القمر العملاق أكبر بنسبة 14٪ تقريبًا و 30٪ أكثر إشراقًا من القمر العادى.

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وسيكون هناك أيضًا العديد من الكائنات العملاقة الأخرى على مدار العام والتى لن تكون مرئية لأنها تتزامن مع أقمار جديدة عندما لا يمكن رؤية سطح القمر من الأرض.

وما لم يكن الطقس غائما، ستكون قادرًا على رؤية القمر بالعين المجردة لأنه سوف يبدو أكبر من المعتاد.