شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأخطبوط عنده 9 عقول و3 قلوب.. اعرف بيستخدمهم فى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الاخطبوط لديه 9 عقول و3 قلوب ولون دمه أزرق، ربما هذه المعلومة جديدة عليك ولكن الأهم من ذلك هو التفسير العلمى وراء كل هذه الأعضاء ولون الدم الغريب.

وفقا لما ذكره موقع " Zmescience" العلمى، يعمل اثنان من القلوب بشكل حصرى لنقل الدم إلى ما وراء خياشيم الحيوان، في حين أن القلب الثالث يحافظ على تدفق الدم للأعضاء.

وعندما يسبح الأخطبوط، يتوقف قلب من النبض، وهو ما يفسر سبب تفضيل هذه المخلوقات للزحف بدلاً من السباحة.

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ويحتوى الأخطبوط أيضًا على تسعة أدمغة، فهناك عقل رئيسي حيث تتم جميع عمليات التحليل وصنع القرار وثمانية عقول مساعدة، واحد في قاعدة كل ذراع، يعمل كمعالجات مسبقة لجميع المعلومات التي حصلت عليها تلك الذراع.

ويتواجد ثلثا الخلايا العصبية للأخطبوط بين ذراعيه، والتي يمكن أن تحدد بشكل مستقل كيفية فتح المحار، في حين أن الدماغ الرئيسي مشغول بالقيام بشيء آخر.

أما عن الدم الأزرق الغريب، فدمنا الأحمر بسبب حقيقة أنه يحتوي على الهيموجلوبين القائم على الحديد لنقل الأكسجين إلى الخلايا، أما الاخطبوط فيستخدم السيانوجلوبين القائم على النحاس، والذي يؤدي نفس الوظيفة، وإن كان أقل كفاءة، وهذا يجعل الأخطبوط أقل قدرة على التحمل مما تتوقع.