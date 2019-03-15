شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيبقى زى الأيفون.. أندوريد Q يوفر تطبيقات جديدة لالتقاط صور احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أول إصدار تجريبى لنظام تشغيل أندوريد Q، والذى يعلن عن وصول المزيد من تطبيقات التصوير الفوتوغرافى ذات التأثيرات العميقة مثل صورة الأيفون.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يسمح نظام التشغيل الجديد للتطبيقات بطلب صورة "Dynamic Depth" تتكون من JPEG وعناصر متعددة متعلقة بالعمق فى نفس الملف.

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وسيتيح ذلك للمطورين تقديم مجموعة متنوعة من أنماط العمق المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام بيانات Dynamic Depth لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد أو تأثيرات الواقع المعزز فى الصور بالمستقبل.

وتقول جوجل إنها تعمل مع الشركات المصنعة لنظام أندرويد لإتاحة الوصول إلى التكنولوجيا عبر الأجهزة التى تعمل بنظام Android Q والإصدارات الأحدث.