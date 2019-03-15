تكنولوجيا: هيبدأ بالمباريات.. فيسبوك يستضيف عروض التلفزيون المباشرة على "Watch Party"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمن لا يعرف خدمة Watch Party على فيس بوك، فإنها خدمة أتاحتها الشبكة الاجتماعية، للمستخدمين من أجل المشاركة فى مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع الأصدقاء فقط والتعليق بحرية فى إطار المجموعة، والتى حاليا يتم إضافة ميزة لها حتى لا تقتصر على المقاطع الاون لاين فقط بل أيضا قريبًا ستشمل على مشاهدة العروض المباشرة بالتلفزيون.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تطلق الشبكة الاجتماعية تجربة Watch Party جديدة ستتيح لك مشاهدة برامج مباشرة، بدءًا من الألعاب الرياضية، حيث يمكنك أن تبدأ حفلتك مع أصدقائك والدردشة، وكذلك تنشئ استطلاعات الرأى حول هذا المحتوى ببساطة.
وتختبر الشركة الميزة فى جميع أنحاء العالم في مجموعات فيس بوك أثناء أحداث رياضية معينة، بما فى ذلك مباريات دوري أبطال أوروبا.
وقال فيس بوك إنه سينتشر في النهاية إلى جميع أنواع الأحداث الحية واللحظات الثقافية، وهو الأمر الذى يؤكد أن فيسبوك سيلبي احتياجات مدمني التلفاز اليوم.
كما أنه يغرى أيضًا عشاق الموسيقى، فإذا قمت بإرفاق أغنية بملف التعريف الخاص بك، يمكنك منح الزوار خيارًا للاستماع إلى الأغنية الكاملة على Spotify،حيث سيتم توفير المزيد من شركاء الموسيقى في المستقبل القريب خلال هذه الحفلات على فيسبوك.
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