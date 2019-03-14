القاهرة - مصرواي
قدمت شركة فيسبوك، الخميس، اعتذارًا إلى عملائها بعد العطل الذي أثر على تطبيقات الشركة المختلفة.
وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "بالأمس، ونتيجة لتغيير إعدادات التهيئة، واجه الكثير من المستخدمين مشاكل مع تطبيقاتنا. أنهينا كل المشاكل حاليًا".
كما اعتذرت الشركة بالقول: "نشعر بالأسف الشديد بسبب هذا الإزعاج وتقدر صبر الجميع".
اشتكى مستخدمو فيسبوك وتطبيقاته منذ مساء أمس من مشاكل تتمثل في انقطاع الخدمة وعدم القدرة على النشر أو إرسال الصور، وذلك أيضًا في تطبيقات تابعة لفيسبوك مثل "انستجرام...
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك عن تعطل الموقع: نأسف على الإزعاج وهذا سبب المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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