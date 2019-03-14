إف 5 نتوركس تستحوذ على شركة إنجينيكس بـ 670 مليون دولار

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم إف 5 نتوركس وشركة «إنجينيكس» عن اتفاق نهائي تستحوذ بموجبه «إف 5 نتوركس» على كافة الأسهم المصدرة والقائمة لشركة «إنجينيكس» NGINX ذات الملكية الخاصة لقاء مبلغ إجمالي يقارب 670 مليون دولار، خاضع لبعض التعديلات.

وقال فرانسوا لوكو دونو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إف 5 نتوركس»: "يعزز استحواذ «إف 5 نتوركس» على «إنجينيكس» من مسار نمونا وذلك بتسريع انتقالنا النوعي في قطاعي البرمجيات وبيئة السحابة المتعددة. وبفضل جمعنا بين محفظة «إف 5 نتوركس» ذات المستوى العالمي في أمن التطبيقات وخدماتها الغنية الهادفة لتسريع الأداء والوفرة والإدارة، وبين حلول شركة «إنجينيكس» الرائدة في توصيل التطبيقات البرمجية وإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فضلاً عن موثوقيتها وشهرة علامتها في مجتمع عمليات التطوير وقاعدتها الكبيرة من مستخدمي المصادر المفتوحة، فإننا نسد الفجوة بين عمليات الشبكات وعمليات التطوير عن طريق تقديم خدمات متناسقة للتطبيقات في كافة أنحاء بيئة السحابة المتعددة للمؤسسات".

إن مجتمع المصادر المفتوحة الذي تتمتع به شركة «إنجينيكس» كان أحد أكثر العناصر جاذبية في الجمع بين الشركتين، وتدرك «إف 5 نتوركس» الثقة التي يوليها مجتمع المستخدمين لتقنيات شركة «إنجينيكس». فالمصادر المفتوحة هي جزء جوهري من استراتيجية «إف 5 نتوركس» في السحابة المتعددة وهي محرك للوصول إلى المرحلة القادمة من الابتكار لدى «إف 5 نتوركس». وعلى هذا الأساس، فإن «إف 5 نتوركس» ملتزمة نحو الابتكار المستمر وزيادة الاستثمار في مشروع «إنجينيكس» للمصادر المفتوحة وذلك لتمكين مجتمعات مستخدمي «إنجينيكس» واسعة النطاق. وتتوقع «إف 5 نتوركس» أن ضمها لشركة «إنجينيكس» سيسرع من تكامل منتجاتها مع المشاريع الريادية للمصادر المفتوحة، كما سيعزز من شراكاتها التكنولوجية القوية مع موردي المصادر المفتوحة.

وعند اختتام عملية الاستحواذ، ستحافظ «إف 5 نتوركس» على علامة «إنجينيكس». وسينضم جاس روبرتسون مع مؤسسي «إنجينيكس»، إيجور سيسويف وماكسيم كونوفالوف، إلى شركة «إف 5 نتوركس» وسيستمرون في قيادة شركة «إنجينيكس». هذا وسينضم روبرتسون إلى فريق الإدارة العليا في شركة «إف 5 نتوركس»، مقدمًا تقاريره إلى فرانسوا لوكو دونو. كما ستبقي «إف 5 نتوركس» على عمليات شركة «إنجينيكس» في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ومواقعها الأخرى في العالم.