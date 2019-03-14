الهاتف Huawei P30 Pro يظهر في منصة AnTuTu مع مواصفاته التقنية الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - أسبوعين فقط هي المدة التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro. وحتى ذلك الحين، فقد تم في وقت سابق من هذا اليوم رصد الهاتف Huawei P30 Pro في منصة إختبارات الأداء Geekbench، والآن تم رصد نفس الهاتف في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، مما يؤكد لنا بعض المواصفات التقنية التي سمعنا عنها بالفعل وأداء المعالج أيضًا.

ظهر الهاتف Huawei P30 Pro في منصة إختبارات الأداء AnTuTu تحت الإسم الرمزي VOG-L29، وقد نجح في تحقيق 286152 نقطة في هذه المنصة، وهي نتيجة أعلى قليلا من النتيجة الرسمية التي حققها الهاتف Huawei Mate 20 في الخريف الماضي.

وبغض النظر عن الأداء، فقد أكدت لنا منصة AnTuTu كذلك أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم المعالج HiSilicon Kirin 980، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فمن المحتمل أن يضم هذا الهاتف مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، على الأقل هذا ما أشارت إليه التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية.

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على عكس منصة Geekbench والتي تقوم بإختبار المعالج المركزي فقط، فإن منصة AnTuTu تقوم بتقييم الأداء العام لكل جهاز إستنادًا إلى أربعة عناصر رئيسية، وهي الذاكرة والمعالج المركزي وواجهة المستخدم، ومعالج الرسوميات. عادة ما تعطي هذه المنصة معلومات مفصلة حول أداء الهاتف في كل فئة، ولكن هنا يمكننا فقط رؤية النتيجة الإجمالية.

عموما، سنعرف كل شيء عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro عندما يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. وبعد ذلك، سنعرف ما إذا كانت سلسلة هواتف Huawei P30 Series الجديدة ستتفوق على سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series.