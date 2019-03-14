سامسونج تفتتح أول متجر Galaxy لها في العاصمة اليابانية طوكيو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج للتو بإفتتاح أكبر متجر Galaxy لها في العاصمة اليابانية طوكيو ويدعى ” Galaxy Harajuku “. في الواقع، يعتبر هذا أكبر متجر Galaxy على الإطلاق، وقد تم إفتتاحه قبل 500 يوم بالضبط من إنطلاق الألعاب الأولمبية المقرر عقدها بالعاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020. بعد كل شيء، أصبحت سامسونج الشريك الرسمي للجنة الألعاب الأولمبية في فئة معدات الإتصالات اللاسلكية لعقود.
المتجر نفسه يبدو رائعًا، وهو عبارة عن مبنى يتألف من ثمانية طوابق مع واجهة أمامية تضم 1000 هاتف ذكي من فئة Galaxy تدور حول المبنى. تضيء الهواتف بالتسلسل لإنشاء أنماط مختلفة من الأضواء لإثارة الأنظار.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم هذا المتجر الجديد من قبل المصمم الياباني Tokyujin Yoshioka، وتقول شركة سامسونج أنه يمثل رؤية الشركة للمستقبل. وبطبيعة الحال، ستقوم شركة سامسونج في هذا المتجر بعرض جميع أجهزتها المحمولة، بما في ذلك سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S10 Series.
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