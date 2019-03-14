عينة من الصور الملتقطة بإستخدام Oppo Reno تظهر لنا قدرتها الكبيرة على التقريب

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن قدوم سلسلة هواتف ذكية جديدة تدعى Reno، وقد توصلت الشركة الصينية الآن إلى طريقة ذكية للتشويق للكاميرا ذات التقريب البالغ 10x، وتتمثل هذه الطريقة في تجميع صورة من الكاميرا الواسعة مع صورة من الكاميرا المقربة، لتوضيح مقدار الفرق الذي تحدثه. وتظهر هذه الصور معالم شهيرة مثل جورج واشنطن في جبل رشمور، وأبو الهول في الجيزة، وكريست ذي ريديمر في ريو دي جانيرو وغيرها.

من المقرر أن يتم كشف النقاب عن الهاتف Oppo Reno في أوائل شهر أبريل المقبل، وسوف يكون مشابهًا للنموذج الأولي الذي عرضته لنا شركة Oppo في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر الشهر الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. سيضم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 710 وشاشة +FullHD بحجم 6.4 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

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سيكون الهاتف Oppo Reno متاحًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأسود والبنفسجي والوردي، كما رأينا في التسريبات التي وردتنا في وقت سابق من هذا اليوم.