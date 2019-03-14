شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بالكشف عن اختراقات الكونجرس للعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاختراقات على حسابات أى شركة أو مؤسسة كانت يتم الكشف عنها للصحافة، وعادة ما يعرف المستهلكون عنها من خلال الصحافة أو رسائل البريد الإلكتروني، ولكن هل تتذكر آخر اختراق علنى لجهاز الكمبيوتر فى الكونجرس؟ بالطبع لا، ذلك لأن الكونجرس غير ملزم بالإبلاغ عن اختراق شبكاته، ولكن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ يريدون تغيير ذلك.

فوفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يدعو السناتور رون وايدن من ولاية أوريجون وتوم كوتون من أركنساس مجلس الشيوخ لتقديم تقرير سنوى عن عدد اختراقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر في مجلس الشيوخ.

كما يريدون إخطار قيادة مجلس الشيوخ بأى اختراقات خلال خمسة أيام من الاكتشاف، ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه يتعين على الشركات ووكالات السلطة التنفيذية الكشف عن الاختراقات، فى حين أنه ليس على الكونجرس أي التزام قانوني للقيام بذلك.

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وليس هناك شك في أن الحكومة عرضة للاختراق، كما أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الشيوخ منعت أكثر من 273 مليون اتصال من أكثر من 54000 موقع ضار بحسب احصائيات فى 2016.

وكانت آخر مرة تم فيها اختراق جهاز كمبيوتر في الكونجرس علنًا فى عام 2009، عندما تم اختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية للسيناتور آنذاك بيل نيلسون.

ومن المؤكد أن من مصلحة الجمهور معرفة متى تم اختراق أجهزة كمبيوتر أعضاء مجلس الشيوخ، ولكن مازال مصير هذه المطالب معلقة.