شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلبك مش هيضيع.. طوق ذكى لتعقب حيوانك الأليف يستمر شحنه 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح لنا التكنولوجيا الذكية تتبع كل شىء والحصول على الأمان الذى نريده والذى يشمل حيواناتنا الأليفة، وكان أحدثها ابتكار طوق ذكى يمكنك من تعقب حركة كلبك والاستمرار فى ذلك لأشهر دون انتهاء الشحن.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يتعقب طوق الكلب الجديد نشاط حيوانك الأليف من خلال تقنية GPS - Fi، ويتتبع موقعه على الفور، والأهم من ذلك عمر بطاريته الضخمة، الذى تبلغ مدته ثلاثة أشهر.

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و يستخدم طوق Fi شبكة الطاقة المنخفضة LTE-M الخاصة بشركة AT&T ، كما أنه يحتوى على ميزة أخرى تناسب وضع ضياع الكلب حيث تخبر المالكين عندما يخرج الكلب عن المنطقة المسموح بها طبقا لضبط الطوق، ويأتى ذلك مع ضوء طوق مفعم بالحيوية أيضًا، لذلك سيكون من السهل رؤية الكلب في الليل.

يتطلب طوق Fi اشتراكًا للوصول إلى جميع ميزاته، يتراوح الاشتراك بين 1.59 و 1.89 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع، أما الجهاز نفسه فالثمن 149 دولار.