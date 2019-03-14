كتبت- بسمة مشالي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والـ messenger رسالة نصية منتشرة تحمل اسم Mark Zuckerberg، مؤسس شركة "فيسبوك" تُفيد بأن خدمة استخدام موقع الفيسبوك ستكون غير مجانية، وستضطر لدفع الأموال في حالة تجاهلك لإرسالها إلى أكبر عدد من الأشخاص في قائمة الأصدقاء لديك، وأنه
من يقوم بإرسال المحتوى سيتمتع بالاستخدام مجانًا مدى الحياة، موضحين أن دليل مصداقية الرسالة هو إغلاق حسابك الشخصي، وفتحه أوتوماتيكيا بعد الساعة 6 مساءً.
وحملت الرسالة أيضًا بعض العبارات التهديدية، كتصنيف حساب متجاهليها بغير النشط، وفقدان جميع الـ your contacts...
كانت هذه تفاصيل خبر "مرحبًا أنا مارك".. إليك الحقيقة الخفية وراء هذه الرسالة: هؤلاء سيربحون إذا فتحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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