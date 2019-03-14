أفضل توزيعات لينكس تبدو مثل Windows 10

نظام تشغيل لينكس ينتشر يوماً بعد يوم ويكسب المزيد من الجمهور والمستخدمين بشكل مستمر ؛ والآن أصبح الأمر غير مختصر على المحترفين فقط أو هؤلاء الذين يرغبون في تعلم البرمجة فقط بل بدأ يتسع إلى مستخدمين يفضلونه لأنه أخف و أسرع .

هذه الفئة من المستخدمين يفرض عليها اللينكس لأن مواصفات أجهزتهم والأمور التي يستخدمون الأجهزة فيها لا تحتاج إلى جهاز ذو عتاد قوي أو عتاد قادر على تشغيل الويندوز مثلما نقول ، ولهؤلاء المستخدمين سنقدم لكم اليوم أفضل توزيعات للينكس والتي تبدو مثل الويندوز 10 ولن تشعر معها بأنك خرجت من الويندوز تماماً .

توزيعة Zorin OS

هذه التوزيعة تعتبر أقرب شيء للويندوز يمكن أن تراه في توزيعات لينكس على الإطلاق ، وهي تشابه بشكل كبير نظام ويندوز 7 وتأتي بقائمة إبدأ “Start” والـ Taskbar وغيرها من الأمور المميزة لنظام ويندوز 7 .

تعمل التوزيعة أيضاً بسرعة ممتازة على معظم الأجهزة وتأتي بمجموعة من البرامج المحملة مسبقاً داخلها لتسهل عليك حياتك .

يمكنك تحميل التوزيعة من هنا .

توزيعة Chalet OS

توزيعة Chalet OS هي مشابهة لويندوز فيستا بشكل كبير حتى أنها تأتي بالويدجت وإضافات سطح المكتب وحتى الخلفيات المشابهة لنظام ويندوز فيستا .

قائمة إبدأ تبدو خليط من ويندوز فيستا وويندوز اكس بي ولكنها ممتازة وسريعة جداً .

ويمكنك تحميلها من هنا .

Advertisements

توزيعة Kubuntu

بينما كانت كل توزيعات لينكس الماضية تشابه الويندوز في الشكل فقط فهذه التوزيعة تشابه الويندوز في النظام نفسه والبرمجة الخاصة بها ، هي تعتبر خطوة وسطية بين اللينكس والويندوز وهي مناسبة جداً للمستخدمين الذين إنتقلوا حديثاً من الويندوز أو لمن يرغب في التحويل إلى اللينكس ولازال متردداً بسبب الفرق الكبير بين نظامي التشغيل .

يمكنك معرفة المزيد عن هذه التوزيعة وتحميلها من هنا .

توزيعة Robolinux

أهم ما يميز هذه التوزيعة أنك تستطيع تحميل كل برامج الويندوز الخاصة بك دون الحاجة إلى الكثير من الضجة وتحميل برامج أخرى لتتمكن من تشغيل برامج الويندوز على هذه التوزيعة .

هذه التوزيعة هي الأقرب على الإطلاق للويندوز سواء في الشكل أو في البرمجيات ولكنها تقترب من الإصدارات القديمة من ويندوز مثل ويندوز 98 وملينيوم وتأخذ منهم في الشكل أكثر من أي شيء آخر .

يمكنك تحميل التوزيعة من هنا .

توزيعة Mint

هذه التوزيعة تقدم مجموعة واسعة من المميزات والبرمجيات المختلفة والتي تجعلها تقترب للغاية من ويندوز 10 في الإستخدامات المختلفة والإمكانيات ، من خلال هذه التوزيعة يمكنك القيام بكل ما كنت تقوم به من على ويندوز 10 ولكن في صورة توزيعة لينكس مجانية مفتوحة المصدر ، هذه التوزيعة مناسبة لكل المستخدمين الذين إنتقلوا من الويندوز سواءاً كانوا يرغبون في توزيعة مشابهة للويندوز في الشكل أو البرمجيات أو حتى تقوم بكل شيء ولا تضحي بالمميزات في سبيل السرعة والأداء العالي .

يمكنك تحميل النسخة من هنا .