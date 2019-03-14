افضل 4 تطبيقات لإنشاء عرض صور على نظام Windows

على انظمة Windows يتوافر العديد من التطبيقات المتنوعة و المتعددة و التي تحمل اكثر من وظيفة. احد هذه الوظائف هي انشاء ملف فيديو عن طريق عرض الصور. هناك تطبيقات كثير لهذه الوظيفة. و لكن ليست كل التطبيقات جيدة. في موضوع كهذا جمعنا لك افضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض.

Microsoft Photos

لا تستعجب. تطبيق Microsoft Photos يحتوي على العديد من المميزات الخفية. في التحديثات الأخيرة له هناك اكثر من ميزة خفية يمكن ان تكون لا تعرفها. من اهم هذه الميزات هو برنامج انشاء ملفات الفيديو المدمج بإستخدام الصور. و بفكرة عرض الشرائح. فهو يعطيك حرية اضافة الصور الى العرض الذي تقوم بإنشائه. و من ثم سيظهر العرض الذي تحب ان تراه. بالإضافة للعديد من التخصيص الذي يمكن القيام به. من تعديل الفترة الزمنية لكل صورة. اضافة تأثيرات بصرية و حركية. اضافة نصوص. و هكذا

Ice Cream slideshow maker

هذا التطبيق يعد اقدم التطبيقات في مجال عرض الشرائح بإستخدام الصور. هو يجمع العديد من المميزات التي ستحتاجها لإنشاء عرض شرائح بإستخدام الصور الخاصة بك. مما يجعل انشاء عرض الشرائح سهلاً و بسيطاً. اكثر ما يميز هذا التطبيق هو البساطة في الإستعمال. و يمكنك اضافة العديد من المؤثرات الصوتية و البصرية بسهولة

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Movavi Slideshow Maker

تخصيص عرض الشرائح بشكل مناسب للصور و المحتوى به هو امر يجب اعتباره شبه اساسي. و هذا ما يميز تطبيق Movavi. الـThemes المتنوعة التي يوفرها التطبيق بناء على الصور و انواع الصور المحتوى الذي يتم انشاء عرض الشرائح بناء عليه. على عكس التطبيقين السابقين فإن Movavi يوفر اوامر احترافية اكثر. كإضافة نصوص افتتاحية و ختامية. تعديل صيغة استخراج الملف في النهاية و غيرهم

Photo Slideshow with Music

كالعنوان. هذا التطبيق يوفر لك القيام بعمل عرض شرائح محترف. مع اضافة مؤثرات صوتية و موسيقية. التنقلات و الـStickers و الـFilters المتنوعة هي اضافات متوفرة بشكل جيد في التطبيق. التطبيق يساعدك على انشاء عروض شرائح ببساطة و سهولة. و يتيح لك حفظ الملف على جهاز الكمبيوتر بسهولة. و بدون مشاكل. و هو يؤدي الغرض بشكل جيد و بلا مشاكل

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