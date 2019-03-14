افضل Launchers بدون مساحة منفصلة للتطبيقات على Android

من اكبر مميزات نظام Android القدرة على التعديل. الـ Launchers هي اول التعديل على النظام. حيث يمكنك بتحميل اي واحد من متجر Google play تعديل الواجهة الرئيسية الخاصة بهاتفك بكل سهولة. هناك العديد و العديد من الـ Launchers المتوفرة على متجر Google play Store و كل واحد منهم له ما يميزه. و لذلك جمعنا افضل الـ Launchers التي يمكنك تحميلها. و التي لا تحتوي على مساحة منفصلة للتطبيقات. و ليس ذلك اول موضوعاتنا في هذا الشأن. فهناك احد الموضوعات عن التعديل بسهولة على النظام. يمكنك قرائته

Smart Launcher

اول التطبيقات التي يمكن التفكير فيها في هذه الحالة. يهدف هذا التطبيق الي سهولة الوصول الى اي من التطبيقات الموجودة على الهاتف بكل تنظيم. في العام الماضي تم اصدار الإصدار الخامس من هذا التطبيق و الذي اضاف سهولة عليا في استعماله. غير انه يعطيك مزايا متنوعة كوجود صفحة واحدة منفصلة للـWidgets. و ترتيب التطبيقات بناء على استعمالك لهم.

Lens Launcher

في حالة Lens launcher لا تتوفر صفحة رئيسية بل هي صفحة واحدة ثابتة تحمل كل التطبيقات الموجودة على هاتفك. و يمكنك الدخول الى اي التطبيقات عن طريق الضغط على علامته. يمكنك تقريب شكل التطبيقات عن طريق تحريك اصبعك على الشاشة. و ستعجبك حركة التطبيقات و الـZoom in على التطبيق. و يمكنك تخصيص حركة الـZoom In من التطبيق من الداخل. ولا يعيبه غير انعدام وجود صفحة الـWidgets

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Niagara Launcher

هذا التطبيق لا زال قيد التطوير. و لو يتم اصداره بشكل رسمي بعد. هو متوفر كنسخة تجريبية للتحميل. لكنه ليس بالخفة التي تتوقع و لكنه يوفر لك ترتيب التطبيقات بالترتيب الأبجدي بشكل رأسي جيد. و يضع لك افضل 8 تطبيقات تستعملهم في كل وقت في بداية التطبيق. و لذلك فهو تطبيق متوفر بشكل مجاني على Play Store لكنه لا زال في مرحلة تجريبية حتى الآن

Action Launcher

اكثر التطبيقات ارتباطاً بالشكل الخام لنظام Android. و لكن الفكرة الرئيسية فيه هو امكانية الوصول لأي التطبيقات الموجودة. في الواقع فـAction Launcher يوفر مساحة مخصصة للتطبيقات App Drawer لكنك يمكنك تجاهلها. و في المقابل يوفر قائمة تطبيقات في الجانب الأيسر منه بها جميع التطبيقات المرتبة ترتيب ابجدي. و لذلك فهو متوفر بشكل مجاني على Play Store مع وجود نسخة مدفوعة ببعض المميزات الزائدة