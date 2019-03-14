تكنولوجيا: “مزيف وخادع”.. ميزة جديدة يطلقها يوتيوب لإعلام المستخدمين بمقاطع الفيديو المضللة

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تعتزم منصة عروض الفيديو الأكثر شعبية وشهرة في العالم “يوتيوب” YouTube إلى إنشاء مربعات معلومات، تهدف إلى التحقق من المحتوى المنشور عبر موقعها، لتجنب الأخبار والمعلومات المضللة التي ينقلها المدونون أو “اليوتيوبر” وقنوات المواقع الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة عبر توفير لوحة معلومات تظهر عندما يتصفح المستخدمون لـ”يوتيوب” على مقاطع الفيديو، تتضمن موضوعات مثل نظرية المؤامرة أو المعلومات الخاطئة والتي تفتقد للدقة العلمية، بحيث تظهر مربعات الحقائق أعلى مقاطع الفيديو وأسفل موضوعات البحث الخاصة بها.

“مربعات المعلومات” سوف تتضمن كلمات من منطلق “تنبيه مخادع” أو “مزيف” لتحذير المستخدمين قبل مشاهدة مقطع الفيديو، وفي بيان لـ “يوتيوب” قال المتحدث باسمها أن هذه الخطوة تأتي لبناء تجربة إخبارية أفضل على موقعها، واختيار ناشرين مؤهلين غير مضللين، وقال البيان: “كجزء من جهودنا المستمرة لبناء تجربة إخبارية أفضل على موقع يوتيوب، فإننا نقوم بتوسيع لوحات المعلومات لدينا من أجل إجراء تحقق من فيديوهات الناشرين المؤهلين على المنصة.”

ورغم عزم يوتيوب إجراء هذه الخدمة “لوحة معلومات” إلا أنها لم تصرح بحذف مقاطع الفيديو حال التحقق من أنها مضللة أو أن المحتوى غير لائق ومعلوماته غير صحيحة، كما أنها لم تعلن عن تعاونها مع وكالة دولية لمعرفة صحة أو كذب مقاطع الفيديو مثلما أعلنت فيسبوك من قبل.