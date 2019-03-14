تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن هاتف nova 4e بسعر يبدأ من 298 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن هاتف nova 4e الذي ينطلق عالمياً في 26 من مارس بعنوان P30 Lite، والذي يأتي بسعر يبدأ من 298 دولار.

يضم هاتف nova 4e رقاقة معالج Kirin 710 مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie الذي يرتكز على واجهة EMUI 9، كما يضم سعة تخزينية تصل إلى 128 جيا بايت، ويدعم بطاقة microSD.

كما يتميز هاتف nova 4e بشاشة LCD بحجم 6.15 إنش، مع أبعاد 19.5:9، كما يتميز بجودة عرض 2312 في 1080 بيكسل، وتضم الشاشة نتوء علوي مع كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مميزة بفتحة عدسات f/2.0.

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ويتميز تصميم الجهة الخلفية للهاتف بزجاج 3D، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية ومستشعر 24 مع فتحة عدسات f/1.8، و8 ميجا بيكسل مميزة بزاوية عرض 120 درجة، و2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي هاتف nova 4e بتقنية HiVision، مع كرت شاشة Turbo 2.0، إلى جانب مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويضم الهاتف مدخل 3.5 مم للسماعات، مع بطارية بقدرة 3340 mAh، مع شاحن بقدرة 18W بتقنية الشحن السريع عبر منفذ USB C.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف nova 4e بألوان متدرجة من الأسود، والأزرق، وأيضاً الأبيض، على أن يتوفر في الصين بدءاً من 21 من مارس بسعر يبدأ من 298 دولار، وينطلق للأسواق العالمية في 26 من مارس حيث يعرف بهاتف P30 Lite.

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