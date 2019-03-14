تكنولوجيا: نظرة أولية على Twttr الإصدار الاختباري الجديد من تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، أطلق تويتر إصدار اختبارات المزايا الجديد من تطبيق تويتر (Twttr) والذي يهدف إلى تزويد مساحة تجريبية أكثر لاختبار التحديثات الجديدة والحصول على أراء المختبرين. وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار يختلف عن الإصدار الحالي الذي قدمته شركة تويتر في شهر يناير الماضي. وعلى الرغم من أن الإصدارين يتشاركان في بعض الميزات، إلا أن هناك العديد من التعديلات المتعلقة بشكل سلاسل المحادثات.

يركز هذا الإصدار بشكل أساسي حول المحادثات والردود وطريقة عرضها، حيث يهدف إلى جعل المحادثات الطويلة أسهل في القراءة. ومع ذلك، قالت الشركة أنها على الأرجح ستقوم باختبار الأفكار الجديدة داخل هذا التطبيق في المستقبل، وحتى أن الميزات التي يتم اختبارها حاليًا قد يتم تغييرها وفقًا لتعليقات المستخدمين.

يعرض هذا التطبيق تنسيقًا مختلفًا للردود، إذ يتم ترميزها بالألوان لتمييز الردود الواردة عن التغريدة الأصلية أو ردود المستخدمين الذين تتابعهم على تويتر، ويهدف ذلك إلى تقديم إشارات بصرية أفضل للقراء الذين يحاولون متابعة المواضيع الطويلة.

يمكنك رؤية شكل الإصدار الاختباري الجديد من تويتر في الصور أدناه:

وعلى ما يبدو، فإن تويتر يوفر خانة مخصصة للمختبرين في القائمة داخل هذا الإصدار لإضافة آراءهم وردود أفعالهم تجاه الميزات الجديدة.

في الإصدار الأصلي، تظهر المحادثات بالشكل المعتاد، إذ هناك خط رمادي يربط بين ردود المستخدمين. ولكن في الإصدار الإختباري، تظهر الردود بشكل مختلف وأكثر انحناء على غرار خانات الدردشة المستديرة.

ووفقًا للصور، سيتم تمييز ردود الأشخاص الذين تتابعهم بشكل بارز في الجزء العلوي من التغريدات الطويلة مع وجود خط أزرق ساطع بجوار اسمهم على الجانب الأيسر من التغريدة، ويقول تويتر أن الطريقة التي يتم ترتيب الأشخاص بها ستكون مخصصة للمستخدم نفسه.

Advertisements

وفي الإصدار الأصلي، يتم تمييز التغريدات الأصلية مع وضع علامة “Original Tweet”، في حين يتم تمييزها في الإصدار الاختباري بواسطة خط ملون بجوار اسم المستخدم. وبالتأكيد، تعد هذه طريقة أكثر دقة لإبراز التغريدات والردود المهمة في محادثات تويتر.

هناك أيضًا شيء آخر ستلاحظه عند التمرير خلال المحادثات على Twttr، وهو أن التفاعلات مخبأة داخل التغريدات، بمعني أنك لن تري زر إعادة التغريدة أو زر الإعجاب أو زر الرد من خارج التغريدة، فسيتعين عليك النقر على التغريدة نفسها في حالة كنت ترغب التفاعل معها.

كما يوجد تغيير آخر في المحادثات، وهو أن بعض الردود سوف تكون مخفية بشكل افتراضي عند قراءة سلاسل التغريدات الطويلة على تويتر. لذلك، سيعتين على المستخدم النقر على “عرض المزيد” إذا كان يريد قراءة كل الردود المرتبطة بالتغريدة.

إلى جانب هذه التغييرات الداخلية، هناك أيضًا تغيير خارجي، والمتمثل في أيقونة تويتر نفسها! نعم، فقد تم تغيير أيقونة تويتر مع هذا الإصدار الاختباري. ففي الإصدار الأصلي، تظهر أيقونة تويتر على شكل عصفور ابيض في مربع أزرق. أما في هذا الإصدار الاختباري، يظهر مربع أزرق فارغ بدون العصفور.

اعلان

