الهاتف Galaxy A90 يظهر على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سوف تحصل سلسلة هواتف Galaxy A Series على قائد جديد. ظهر الهاتف Galaxy A90 على الصفحة التي تروج لمحتوى لعبة Asphalt 9 الحصري لملاك هواتف سامسونج على الموقع الرسمي للشركة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم إدراج هذا الهاتف بجانب هواتف سامسونج الراقية، وهذا ما يلمح إلى أنه سيطابق قوتهم في المعالجة كما أنه سيتفوق في الألعاب.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف Galaxy A90 سيضم كاميرا منبثقة تضم آلية دوارة على غرار الهاتف Oppo N1. وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بعد، إلا أن هذه الميزة يمكن أن تزيل الحاجة إلى القطع أو الثقب في الشاشة. يمكن أن نتوقع أيضًا قدوم الهاتف مع بطارية كبيرة لمساعدته في جلسات اللعب الطويلة.

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عادة ما جربت شركة سامسونج أشياء جديدة مع سلسلة هواتف Galaxy A Series، وبالتالي هذا الأمر يدفعنا إلى إنتظار الهاتف Galaxy A90 بفارغ الصبر. سنبقيك على إطلاع عندما تظهر المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف.