Vivo تؤكد رسميًا بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Vivo X27 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X27 في اليوم 19 من شهر مارس المقبل، وبفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA التي قامت بالمصادقة على الهاتف، فنحن نعلم بالفعل ما هي الأشياء التي سيأتي بها هذا الهاتف. ومع ذلك، قبل بضعة أيام من الإعلان الرسمي، قامت شركة Vivo بنشر صور تشويقية جديدة تؤكد فيها بعض المواصفات التقنية للهاتف Vivo X27.

هذه الصور التشويقية تؤكد لنا أن الهاتف Vivo X27 سيضم كاميرا بدقة 48 ميغابكسل في الخلف، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256Gb، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فواحدة من هذه الصور التشويقية تلمح إلى أن الهاتف Vivo X27 سيصل مع وضع Night Mode والذي يسمح بإلتقاط صور واضحة في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد أظهرت لنا الهاتف Vivo X27 بتصميم مشابه لتصميم الهاتف Vivo V15 Pro، في حين كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية أنه سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الهيئة كذلك أنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

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الهاتف Vivo X27 سيكون أيضًا متوفرًا بنسختين، واحدة تضم المعالج Snapdragon 710، في حين تضم النسخة الأخرى المعالج Snapdragon 675. وبالنسبة للنسخة الأولى، فهي ستضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، في حين ستضم النسخة الثانية هذا المستشعر في الخلف.