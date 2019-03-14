Xiaomi تفتح صفحة للتسجيل المسبق من أجل هاتف الألعاب Xiaomi BlackShark 2

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi BlackShark 2 في اليوم 18 من شهر مارس الجاري. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة للتو بفتح صفحة التسجيلات المسبقة للهاتف. يمكنك الإشتراك لتكون من بين أوائل من يعرف متى سيكون الهاتف متاحًا للطلب المسبق على العديد من المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك JD.com و Blackshark و Mi Store.

يمكنك العثور على الهاتف Xiaomi BlackShark 2 وهو معروض للطلب المسبق، وعلى الرغم من وجود زر الشراء، فهو لا يعمل حاليًا. يتم أيضًا عرض 9999 يوان صيني أي ما يعادل 1500 دولار أمريكي كسعر للهاتف Xiaomi BlackShark 2، ولكن هذا لا يمثل السعر الحقيقي للجهاز وإنما تم وضع هذا الرقم مؤقتًا لملء الفراغ حتى يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف وعرض سعره الرسمي بدلاً من هذا السعر.





كشفت صورة تشويقية أخرى من الشركة اللوحة الأم الخاصة بالهاتف Xiaomi BlackShark 2، والتي تم تشكيلها على شكل الحرف S. والشيء المثير للإهتمام أكثر في هذه الصورة هو أنها تؤكد لنا قدوم هذا الهاتف مع 12GB من الذاكرة العشوائية ومع المعالج Snapdragon 855، مما يؤكد صحة المواصفات التي تم رصدها في إختبارات الأداء قبل أسبوع.

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الواجهة الخلفية للهاتف Xiaomi BlackShark 2 ستكون منحنية الحواف، ولكن يبدو أنها ستضم بعض أشرطة LED المتوهجة، مما يجعلها وسيلة رائعة لإبلاغك بالإشعارات إذا كنت من النوع الذي يضع هاتفه الذكي على الطاولة وشاشته إلى الأسفل.