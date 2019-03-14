الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 4e مع كاميرا أمامية بدقة 32MP، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الهاتف Huawei Nova 4 مع المعالج HiSilicon Kirin 970 وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل في شهر ديسمبر من العام الماضي، فقد قررت شركة Huawei اليوم الكشف عن نسخة متدنية من هذا الهاتف تدعى Huawei Nova 4e.

الهاتف Huawei Nova 4e الجديد يضم المعالج HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0، كما أنه يضم شاشة LCD بحجم 6.15 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

الهاتف Huawei Nova 4e يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكامير الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei Nova 4e يضم كذلك بطارية بسعة 3340mAh تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB Type-C، ومنفذ السماعات، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وعدد من الميزات التي تسعى لتعزيز الأداء مثل HiVision و GPU Turbo 2.0.

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الهاتف Huawei Nova 4e سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأبيض، وسيكون متوفرًا للشراء يوم 21 مارس في الصين بسعر 298$ للنسخة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية، وبسعر 342$ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Huawei Nova 4e سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية تحت إسم Huawei P30 Lite يوم 26 مارس.