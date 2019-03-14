جوجل تطلق رسميًا النسخة التجريبية من نظام Android Q للمطورين

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا لفترة بعض التقارير حول بعض الميزات التي من المفترض أن يأتي بها نظام Android Q، فقد تمكن المطورين في XDA Developers من الحصول على نسخة تجريبية من هذا النظام وقاموا بتحليل شفرتها المصدرية، ولكن لسوء الحظ لم يتم ذكر في أي وقت مضى متى سيتم إطلاق النسخة التجريبية من نظام Android Q بشكل رسمي. كانت هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب، والآن يبدو أن الوقت قد حان لذلك.

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام Android Q. وستتوفر النسخة التجريبية مبدئيًا لأجهزة Google Pixel، مما يعني أنه سيتعين على المستخدمين الذين لا يملكون الأجهزة التابعة لشركة جوجل إنتظار دورهم. لاحظ أننا نتحدث هنا عن النسخة التجريبية فقط مما يعني أن بعض الميزات قد لا تعمل، أو قد يتم إزالة ميزات معينة بالفعل قبل إطلاق النسخة الرسمية والنهائية من نظام Android Q في وقت لاحق من هذا العام.

على هذا النحو، لا يُنصح المستخدمين بإستخدام النسخة التجريبية من نظام Android Q في الهواتف الذكية التي يستخدمونها على أساس يومي، ولكن إذا كنت مهتمًا بالتأكيد بذلك، فبإمكانك العثور على المزيد من التفاصيل حول النسخة التجريبية من نظام Android Q على الموقع الرسمي التابع لشركة جوجل. لا توجد أي معلومات حول متى بالضبط ستقوم شركة جوجل بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من نظام Android Q، ولكن من المفترض أن يحدث ذلك في الربع الثالث من هذا العام.

النسخة التجريبية الأولى من نظام Android Q تأتي فعلاً مع بعض الأشياء الجديدة مثل صلاحية جديدة لنظام إدارة الموقع، فهناك الآن ثلاث خيارات بحيث يعطي الخيار الأول للتطبيق الوصول الدائم إلى مكانك، في حين يعطي الخيار الثاني للتطبيق الوصول إلى موقعك عندما يتم إستخدامه فقط، والخيار الثالث عدم السماح للتطبيق أبدًا بالوصول إلى موقعك.

في الجانب المتعلق دائمًا بالصلاحيات، سيكون بمقدورك التحكم بشكل أفضل في إمكانية وصول التطبيقات إلى الصور والفيديوهات والملفات الصوتية الخاصة بك. وللوصول إلى داخل مجلد التحميلات، يجب أن تستخدم أداة إختيار ملف النظام، مما يتيح لك تحديد الملفات التي يمكن الوصول إليها.

سيمنع Android Q التطبيقات من بدء الأنشطة أثناء وجودها في الخلفية، من أجل تقليل عدد التطبيقات التي تقفز بشكل غير متوقع إلى المقدمة. إذا إحتاج أحد التطبيقات إلى لفت إنتباهك بسرعة، فيمكنه إستخدام إشعار ذي الأولوية العالية وتوفير نية إستخدام كامل الشاشة بدلاً من ذلك.

سيتم تقييد الوصول إلى رقم IMEI الخاص بالجهاز والرقم التسلسلي والمعرفات المماثلة في Android Q، وستعمل شركة جوجل على إختيار عنوان MAC لجهازك بشكل عشوائي أثناء الإتصال بشبكات WiFi مختلفة إفتراضيًا علمًا أن هذا الخيار كان إختياريًا في نظام Android 9 Pie.

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تساعد جوجل أيضًا التطبيقات على الإستفادة من الشاشات القابلة للطي الجديد، وعندما يريد المستخدم مشاركة المحتوى مع شخص ما في تطبيق آخر، فسوف تكون العملية أسرع وأسهل مع خاصية ” Sharing Shortcuts “، والتي تتيح لك الإنتقال مباشرة إلى تطبيق آخر لمشاركة المحتوى. من الواضح أن واجهة مستخدم المشاركة هذه ستكون قادرة على التحميل فورًا، وهذا هو الأمر الذي سيكون جيدًا إذا كان صحيحًا.

ستتمكن التطبيقات من إظهار إعدادات النظام الرئيسية في سياقها الخاص، دون الحاجة إلى توجيهك إلى جزء محدد من الإعدادات، ثم تأمل في أن تتذكر العودة بمجرد تفعيل الخيار الذي يحتاجه التطبيق. يستفيد هذا من ميزة Slices التي تم تضمينها في نظام Android 9 Pie، وسوف تظهر واجهة مستخدم عائمة مع إعدادات النظام مثل الاتصال بالإنترنت، وNFC ، وحجم الصوت.

تم أيضًا إجراء تغييرات على WiFi في نظام Android Q لتحسين الخصوصية والأداء، وكذلك تحسين حالات الإستخدام مثل إدارة أجهزة إنترنت الأشياء IoT وإقتراح الإتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى الحصول على صلاحية تحديد موقعك. سيكون هناك أيضًا وضع الأداء العالي، ووضع الإستجابة السريعة لـ WiFi، وهو الوضع الذي سيكون مفيدًا جدًا في الألعاب الفورية، والمحادثات الصوتية، وما شابه ذلك.

في نظام Android Q، يمكن للتطبيقات أن تطلب صورة Dynamic Depth، مما يتيح لتطبيقات الطرف الثالث بتقديم تمويه خاص وخيارات طمس الخلفية. يمكن أيضًا إستخدام هذه البيانات لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد أو دعم حالات إستخدام الواقع المعزز. سيكون Dynamic Depth عبارة عن تنسيق مفتوح.

نظام Android Q الجديد يقوم أيضًا بدعم تنسيقات جديدة تشمل AV1 للفيديوهات و Opus للأغاني والصوتيات، فضلا عن تنسيق +HDR10 لمقاطع الفيديو العالية النطاق الديناميكي على الأجهزة التي تدعم ذلك. وبغض النظر عن التنسيقات، فقد قامت شركة جوجل كذلك في نظام Android Q بتحسين ART Runtime في قلب النظام، في حين تم تحديث إطار المصادقة الموحد ليدعم الآن طرق المصادقة الأخرى مثل الوجه.

ستقوم شركة جوجل بإطلاق ستة إصدارات تجريبية من نظام Android Q على مدى الأشهر القادمة قبل أن تقوم بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من هذا النظام في الربع الثالث من هذا العام. وحاليا، النسخة التجريبية الأولى من نظام Android Q متوفرة لكل من Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL. ومن المفاجئ أن نرى شركة جوجل تواصل دعم الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL على الرغم من إنتهاء فترة دعمهما، ولكن يبقى علينا أن نرى ما إذا كان هذين الهاتفين سيحصلان على النسخة الرسمية من نظام Android Q في الربع الثالث من هذا العام أم لا.

في غضون ذلك، نتوقع أن يواصل المطورون الكشف عن المزيد من الميزات التي تعد جزءًا من نظام Android Q، لذلك تأكد من العودة إلينا في وقت لاحق للحصول على المزيد من التفاصيل.