سامسونج تستعرض لنا عشر ميزات ينفرد بها Galaxy S10 عن البقية، وعشر ميزات يتفوق فيها على الأخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن Galaxy S10 في أواخر شهر فبراير الماضي، والهاتف يباع فعلاً الآن في العديد من الأماكن حول العالم. هواتف Galaxy S10 الجديدة تفتخر بالعديد من الميزات الجديدة، وقد نشرت شركة سامسونج الآن إنفوجرافيك أنيق تعرض لنا فيه عشر ميزات ينفرد بها Galaxy S10 عن البقية، وعشر ميزات يتفوق فيها على الأخرين.

صرحت شركة سامسونج بأن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series مليئة بـ ” الجيل التالي من التقنيات ” ويمكننا أن نتفق على أن بعض هذه التقنيات مثيرة للإعجاب، مثل القدرة على التسجيل بدقة +HDR10، ودعم WiFi 6، بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية التي تبلغ 12GB، والذاكرة الداخلية التي تبلغ 1 تيرابايت.

العنصر الآخر الذي تفتخر به سلسلة هواتف Galaxy S10 Series هو الشاشة. تقول شركة سامسونج بأن سطوع هذه الشاشة يمكن أن يصل إلى 1200 شمعة، وهذا بالفعل ما ذكرناه في إستعراضنا السريع للهاتف. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت شركة سامسونج أن هواتف Galaxy S10 الجديدة تمتاز بسرعة تصل إلى 2Gbps عندما يتعلق الأمر بالإتصال بالإنترنت. عموما، يمكنك إلقاء نظرة على هذا الإنفوجرافيك أدناه :

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