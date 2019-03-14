الهاتف Galaxy A9 2018 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - في نهاية الأسبوع الماضي، قامت شركة سامسونج بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy A8+ 2018. والآن، بدأت الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق نفس التحديث لهاتف ذكي آخر من سلسلة هواتف Galaxy A Series، ويتعلق الأمر هنا بـ Galaxy A9 2018.

هذا التحديث يحمل البنية رقم A920FXXU1BSC5، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك السطوع المتكيف، ووضع توفير البطارية المُحسن، ونظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير.

Advertisements

هذا التحديث متوفر حاليًا في بولندا. وبالعودة إلى خارطة طريق التحديثات التي نشرتها شركة سامسونج من خلال تطبيق Samsung Memebers، فمن المقرر أن يحصل الهاتف Galaxy A9 2018 على تحديث Android 9 Pie في شهر أبريل، وبالتالي نحن نتوقع أن يصل هذا التحديث لعدد أكبر من ملاك الهاتف Galaxy A9 2018 في جميع أنحاء العالم خلال الشهر المقبل. عموما، في حالة إذا كنت في بولندا، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويًا من خلال الذهاب إلى خيار تحديث النظام داخل تطبيق الإعدادات على الهاتف Galaxy A9 2018 الخاص بك.