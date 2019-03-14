الهاتف Galaxy Note 10 سيملك بدوره نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج مؤخرًا بنشر الشفرة المصدرية لنظام التشغيل المستخدم في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series المدعومة بالمعالج Exynos 9820 الخاص بها. أثناء البحث في الشفرة المصدرية، وجد المطورين في XDA Developers شيئًا مثيرًا للإهتمام، وهذا الشيء المثير هو دليل على قدوم نسخة 5G من الهاتف Galaxy Note 10.

من الواضح أن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا على الإطلاق نظرًا إلى أننا رأينا شركة سامسونج تكشف عن الهاتف Galaxy S10 5G، ولكن لا يزال من الجيد أن يكون لديك نوع من التأكيد على أن سامسونج تخطط للقيام بالشيء نفسه مع الهاتف Galaxy Note 10.





ضع في إعتبارك أن هذا مجرد إفتراض يستند إلى تسريب ظهر قبل بضعة أشهر، والذي كشف أن الإسم الرمزي للهاتف Galaxy Note 10 هو ” Davinci “. وعلى ذكر، فقد تم رصد العبارة ” Davinci5G ” في الشفرة المصدرية للهاتف Galaxy S10 المذكورة آنفا. وتحدد التعليمات البرمجية التي تظهر في الصورة أعلاه برامج تشغيل الكاميرا التي يجب على نواة النظام تهيئتها. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فإن الإسم الرمزي beyond0 هو إشارة للهاتف Galaxy S10e، في حين يعد الإسم الرمزي beyond1 إشارة إلى الهاتف Galaxy S10، والإسم الرمزي beyond2 إشارة إلى الهاتف +Galaxy S10، والإسم الرمزي beyondx إشارة للهاتف Galaxy S10 5G.

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وعلاوة على ذلك، فقد ظهر إسم رمزي آخر في هذه الشفرة المصدرية، وهو ” Luge “. كان يُعتقد في السابق أنه للهاتف القابل للطي Galaxy Fold، ولكن إتضح في وقت لاحق أن هذا الأخير يحمل الإسم الرمزي Winner. وبالتالي، قد يكون Luge أحد الهواتف الذكية الأخرى القابلة للطي التي تطورها الشركة الكورية الجنوبية حاليًا.