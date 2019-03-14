تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتف Oppo Reno بأربعة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Oppo Reno سيصل رسميًا في اليوم 10 من شهر أبريل المقبل، ولكن بفضل التسريبات، فقد أصبحنا نعلم كيف سيبدو تصميم الهاتف من الخلف. ووفقا لمصدر من الصين، فسوف يتم تقديم الهاتف Oppo Reno والذي من المفترض أن يوفر تقريب هجين يبلغ 10x باللون الأسود والأخضر والأرجواني والوردي.

بالأمس، تم تسريب صورة تعرض لنا الهاتف Oppo Reno بنفس اللون الأخضر ( Aurora Green ) المستخدم في الهاتف Oppo R17 Pro، ولكن صور اليوم تقترح تصميمًا مختلفًا تمامًا للواجهة الخلفية، وهذا ما يدفعنا لنتساؤل من هو التسريب المزيف ضمن الإثنين.

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الهاتف Oppo Reno سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية بحيث ستضم الكاميرا الرئيسية عدسة عادية، في حين ستضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وفي الوقت الراهن، نحن لسنا متأكدين من بقية المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكننا نتوقع قدوم هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 710 أو Snapdragon 855، ومع بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 4000mAh أو أكثر.