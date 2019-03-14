شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس واتس آب يدعو المستخدمين لحذف حساباتهم على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث برايان أكتون، المؤسس المشارك لواتس آب، طلاب جامعة ستانفورد على حذف حساباتهم على فيس بوك، أثناء حديثه عن أسباب بيعه لتطبيق الدردشة لمارك زوكربيرج.

وقال أكتون: "نحن نمنحهم القوة، هذا هو الجزء السيئ، إذ نشترى منتجاتهم ونشترك فى هذه المواقع، علينا حذف فيس بوك، أليس كذلك؟".

وأضاف أكتون:"كان لدى 50 موظفًا وكان على أن أفكر فيهم، والأموال التى سيحصلون عليها من صفقة البيع، و كان على أن أفكر فى مستثمرينا واضطررت إلى التفكير فى حصتى القليلة، لم يكن لدى النفوذ الكامل لأقول لا إذا أردت ذلك".

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وقد أوضح أكتون فى مقابلة اابقة مع مجلة Forbes، أن محاولات فيس بوك للربح من واتس آب كان سبب تركه العمل بالشركة، وتنازله عن 850 مليون دولار على الطاولة.

ونقلت فوربس عن أكتون قوله: "فى نهاية اليوم، قمت ببيع شركتى، لقد بعت خصوصية المستخدمين، واخترت حلا وسطا، لذا أعيش ذلك كل يوم."